Правительство США также обвинило Binance и CZ в нарушении законов, предназначенных для противодействия отмыванию денег, поскольку они не регистрировали свою деятельность как биржи, брокера или клирингового агентства







Биржа Binance столкнулась с историческим штрафом в размере $4,3 миллиарда за причастность к сговору, отмыванию средств и нарушению санкций. Этот наказ — рекорд в мире криптовалют и признак строгого подхода американского правительства к борьбе с нарушениями в данной сфере.

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Генеральный директор Чанпен Чжао (CZ) не только признал свою вину, но и покинул свой пост. Согласно заявлению министра юстиции США Меррика Гарланда, Binance и CZ осознанно обходили законы, предоставляя американским клиентам доступ к Binance.com без обязательной регистрации и идентификации.

Помимо этого, они признали свою ответственность за управление Binance.US, позиционировав ее как автономную платформу для американских инвесторов. Гарланд отметил, что Binance и CZ создали своеобразный "криптовалютный офшор", позволяя себе избегать налогов и уклоняться от ответственности.

Правительство США также обвинило Binance и CZ в нарушении законов, предназначенных для противодействия отмыванию денег, поскольку они не регистрировали свою деятельность как биржи, брокера или клирингового агентства. По данным следствия, Binance и CZ манипулировали активами своих клиентов, включая их передачу в свою собственную компанию Sigma Chain, осуществлявшую транзакции с криптовалютами в разных юрисдикциях.

Основные обвинения также связаны с нарушением санкций США в отношении определенных стран, включая Иран, Северную Корею, Сирию, Венесуэлу, Россию и Китай. Американские власти также утверждают, что Binance и CZ скрывали факт смешивания миллиардов долларов активов инвесторов и их пересылки через третью сторону, Merit Peak Limited, также принадлежащую Чжао.

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В ходе соглашения с американским правительством Binance и CZ обязались уплатить $4,3 миллиарда штрафа. При этом $2,5 миллиарда направятся в фонд компенсации для пострадавших клиентов, а $1,8 миллиарда поступят в казну США. Чжао также сдался и ушел в отставку, передав управление своему заместителю Брайану Бруксу, бывшему руководителю Binance.US.