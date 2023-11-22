Многие криптовалютные трейдеры постоянно мониторят рынки цифровых активов в поисках следующего перспективного и прибыльного токена

На децентрализованной платформе Uniswap, базирующейся на Ethereum, 21 ноября 2023 года дебютировал новый криптовалютный токен – Uranium3o8 (U), сразу заявивший о своем потенциале, согласно экспертам CoinDesk.

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"Наша цель – установить спотовый рынок для урана", объявил глава стратегического отдела Uranium3o8, Райан Горман. Поддержка токенов U, эквивалентных 1 фунту урана, предоставляется крупной канадской государственной компанией Madison Metals Inc. (GREN). Sanmiguel Capital Investments, в свою очередь, берет на себя выпуск и управление этими токенами.

Генеральный директор Madison Metals, Дуэйн Парнэм, поделился радостной новостью о получении проектом до $10 млн от лицензированного уранового брокера. Эти средства предназначены для поставки урана в лицензированное предприятие в Европе. Токенизированные реальные активы (RWA) становятся всё более востребованными в мире криптовалют.

По мнению Дуэйна Парнэма, ветерана уранодобывающей отрасли, связь токена U с базовым активом оформлена как форвардное соглашение о продаже. Поддержка криптоактива будет обеспечиваться рудниками Мэдисона в Намибии, где начало добычи урана пока что не объявлено.

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Уран, несущий ключевое значение для атомных электростанций, испытывает растущий спрос. Однако, несмотря на это, открытого спотового рынка для этого металла не существует. Токен Uranium3o8 (U) стремится сделать цены на уран более прозрачными, делая его доступным для широкого круга инвесторов. Этот шаг направлен на преодоление неопределенности, связанной с частными переговорами между покупателями и продавцами, и создание основы для новой эры торговли ураном.