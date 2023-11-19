Джеймс Уоллис, вице-президент Ripple по взаимодействию с цифровыми валютами центральных банков (CBDC), в коротком видео подчеркнул роль CBDC в продвижении глобальной финансовой доступности

Джеймс Уоллис, вице-президент Ripple, представил важные аспекты влияния цифровых валют центральных банков (ЦБDC) на глобальную финансовую доступность в своем недавнем видео. Уоллис подчеркнул, что главная задача финансовых услуг заключается в предоставлении доступа к ним людям по всему миру, особенно тем, кто сталкивается с низким доходом и отсутствием связей с традиционными финансовыми учреждениями.

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В рамках анализа финансовой изоляции, Уоллис выделил факторы, такие как низкий доход и отсутствие у людей связей с банками, что приводит к отсутствию кредитной истории. Он подчеркнул, что в регионах с высоким уровнем финансовой изоляции банки часто нацелены на прибыль, что создает проблемы в предоставлении услуг людям с ограниченными ресурсами.

Видео Уоллиса внесло вклад в обсуждение того, как ЦБDC могут стать эффективным решением, предоставляя финансовые услуги по более доступным ценам, чем традиционные методы. ЦБDC предоставляют оптимизированные варианты оплаты и, что более важно, открывают возможность получения кредита без необходимости предварительных связей с финансовыми учреждениями.

Этот подход, по мнению Уоллиса, способствует созданию кредитной истории, предоставляет доступ к кредитам и стимулирует рост бизнеса. В конечном итоге он пришел к выводу, что ЦБDC представляют собой инновацию, ориентированную на решение глобальных проблем финансовой доступности.

Ripple активно сотрудничает с более чем 20 центральными банками по всему миру, являясь технологическим партнером в проекте ЦБDC в Республике Грузия. Кроме того, компания активно участвует в совместной работе с ЦБDC в различных странах, таких как Бутан, Палау, Черногория, Колумбия и Гонконг.

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В июле текущего года Ripple была отмечена Currency Research за ее вклад в развитие цифровых валют и признана лучшей в инициативе устойчивого развития, особенно в поддержке инноваций в области ЦБDC. Перед сотрудничеством с Национальным банком Грузии по проекту цифровых лари, Ripple активно взаимодействовала с организациями, стремящимися внедрить ЦБDC.