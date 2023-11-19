Важным шагом в интеграции цифрового тенге на мировой арене стало привлечение к сотрудничеству платежных гигантов Visa и Mastercard

Национальная платежная корпорация Казахстана стремится внедрить цифровой тенге в международную торговлю к 2025 году. Под руководством председателя Национальной платежной корпорации Казахстана, Бинура Жаленова, была осуществлена историческая розничная транзакция с использованием цифрового тенге через дебетовую карту, привязанную к счету Цифровой валюты центрального банка (CBDC).

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Недавно Казахстан представил свою CBDC, цифровой тенге, официально описав его как валюту, функционирующую в "ограниченной среде с реальными пользователями". Пилотный этап, инициированный Национальным Банком Казахстана совместно с банками второго уровня и их клиентами, оказал существенное влияние на развитие этой цифровой инициативы.

Важным шагом в интеграции цифрового тенге на мировой арене стало привлечение к сотрудничеству платежных гигантов Visa и Mastercard. Бинур Жаленов, выступая на XI финансовом конгрессе в Алматы, подчеркнул ожидаемое масштабное развитие платформы в следующем году, совместно с партнерами и участниками финансового рынка.

Цифровой тенге, согласно Жаленову, обладает универсальностью для применения в таких областях, как смарт-контракты, финансовые услуги и транзакции с цифровыми активами. План развития включает в себя внедрение офлайн-платежей в 2024 году и интеграцию с международной торговлей к 2025 году.

Национальная платежная корпорация Казахстана подчеркивает, что полное внедрение цифрового тенге, запланированное к концу 2025 года, сопровождается расширением услуг, сценариев использования и активным участием пользователей платформы.

В контексте платежей с использованием цифрового тенге, осуществляемых через банки второго уровня и платежные организации, процесс конвертации наличных или электронных средств в цифровой тенге начинается с открытия специального счета, доступного через банк второго уровня, участвующий в платформе. Пять банков второго уровня, включая Евразийский банк, БЦК, Алтын банк, Народный банк и Казпочта, уже активно внедряют цифровой тенге, разрабатывая индивидуальные карты на его основе в рамках фокус-групп.

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Для использования цифрового тенге потребуется банковское приложение одного из участвующих пяти банков.