Компания по кибербезопасности Bishop Fox завершила тщательный аудит безопасности реализации садчейна EVM XRP Ledger (XRPL)

Bishop Fox успешно завершила аудит безопасности сайдчейна EVM на XRPL, продвигая проект к интеграции сайдчейна EVM. RippleX подтвердила, что Bishop Fox гарантирует безопасность боковой цепи, включая механизм консенсуса и мост, связывающий XRPL и EVM.

реклама

Отчет Bishop Fox подчеркнул успешное устранение уязвимостей в боковой цепи и межцепном мосте. Аудит выявил лишь незначительные риски, связанные с устаревшими зависимостями и небезопасными шаблонами выполнения кода, на что рекомендовано обратить внимание при обновлении.

Команда разработчиков RippleX оперативно реагировала на замечания, внедрив необходимые исправления. Планируется интеграция исправлений в основную сеть боковой цепи XRPL EVM.

Аудит также подтвердил успешное устранение проблем в коде rippled, относящихся к межцепному мосту XLS-38. Bishop Fox провела тщательное тестирование исправлений, подчеркнув их успешную реализацию.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Сайдчейн EVM, разрабатываемый Peersyst совместно с Ripple, предоставляет уникальную возможность разработчикам DeFi. Используя языки смарт-контрактов, они могут легко создавать и развертывать межсетевые приложения для более чем 4,5 миллиона держателей XRP. Безопасный мост, основанный на спецификации XLS-38, обеспечивает безопасный и плавный перевод средств между основной сетью XRPL и боковой цепью EVM.