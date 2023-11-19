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Bishop Fox успешно завершила аудит безопасности сайдчейна EVM на XRPL, продвигая проект к интеграции сайдчейна EVM. RippleX подтвердила, что Bishop Fox гарантирует безопасность боковой цепи, включая механизм консенсуса и мост, связывающий XRPL и EVM.
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Отчет Bishop Fox подчеркнул успешное устранение уязвимостей в боковой цепи и межцепном мосте. Аудит выявил лишь незначительные риски, связанные с устаревшими зависимостями и небезопасными шаблонами выполнения кода, на что рекомендовано обратить внимание при обновлении.
Команда разработчиков RippleX оперативно реагировала на замечания, внедрив необходимые исправления. Планируется интеграция исправлений в основную сеть боковой цепи XRPL EVM.
Аудит также подтвердил успешное устранение проблем в коде rippled, относящихся к межцепному мосту XLS-38. Bishop Fox провела тщательное тестирование исправлений, подчеркнув их успешную реализацию.
Сайдчейн EVM, разрабатываемый Peersyst совместно с Ripple, предоставляет уникальную возможность разработчикам DeFi. Используя языки смарт-контрактов, они могут легко создавать и развертывать межсетевые приложения для более чем 4,5 миллиона держателей XRP. Безопасный мост, основанный на спецификации XLS-38, обеспечивает безопасный и плавный перевод средств между основной сетью XRPL и боковой цепью EVM.