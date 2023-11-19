Криптовалюта TON поднялась в рейтингах выше SHIB

TON продемонстрировала впечатляющий рост в рейтингах, вытеснив SHIB и поставив под сомнение ее позицию. Этот рост можно объяснить падением интереса к Shibarium, сети L2 от Shiba Inu.

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Шутливая криптовалюта Shiba Inu (SHIB) теперь оказалась ниже TONcoin в рейтингах, даже борясь за место с Bitcoin Cash (BCH) вне топ-20 криптовалют. Этот сдвиг вызван неудачами SHIB, связанными с угасающим интересом к Shibarium. В сентябре через эту сеть проходило более 202 000 транзакций, но в ноябре число упало до менее 10 000, достигнув нового минимума - 8 766 транзакций 18 ноября.

Однако на фоне снижения SHIB курс Shiba Inu все же продемонстрировал рост на 5% с начала недели до 17 ноября, удерживаясь выше ключевого уровня.

Возможным объяснением данного сценария может быть возрождение конкуренции между Shiba Inu и Dogecoin (DOGE). Планы доставить физический догкоин на Луну в декабре привлекли внимание хайп-инвесторов, что могло повлиять на интерес к SHIB.

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С другой стороны, у TON все идет успешно. В сентябре Telegram объявил о внедрении фирменного кошелька The Open Network, с развертыванием решения для мирового рынка, ожидаемого в ноябре.