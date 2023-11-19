Игра «Aurory», основанная на Solana, готовится к выпуску своего последнего расширения «Seekers of Tokane», а также планирует дебютировать настольную версию в магазине Epic Games Store

Игра "Aurory", базирующаяся на технологии блокчейна Solana, активно готовится представить свое последнее дополнение под названием "Seekers of Tokane" и внести инновации, выпустив настольную версию в магазине Epic Games Store. Этот существенный шаг обещает перевести Aurory на новый уровень, обеспечивая игрокам более насыщенный и захватывающий игровой опыт, выходя за пределы привычной браузерной версии.

реклама

Новое дополнение к Aurory, которое часто ассоциируют с Pokémon благодаря фэнтезийным битвам, не только обогащает игровой процесс, но и интегрирует элементы ролевых игр, подобные "roguelike".

Известно, что Seekers of Tokane будет доступно в раннем доступе для владельцев Aurorian NFT, начиная с четверга, с планами по распространению кодов доступа среди более широкой аудитории в ближайшие недели.

Это дополнение предлагает уникальное количество разнообразных земель для исследования, представляя игрокам новый опыт в рамках "игрок против окружающей среды" (PVE) в мире Aurory.

Неоспоримой особенностью нового расширения является "процедурная система генерации земель", гарантирующая, что каждое путешествие через портал от городской деревни Бланш приведет к уникальной среде, придавая игре динамичный и непредсказуемый характер.

Игровой процесс Seekers of Tokane отражает элементы таких ролевых игр, как Diablo 3. Игроки исследуют новые земли, сражаются с врагами и ищут выходной портал, чтобы вернуться в безопасный Бланш. Однако уникальный риск утери накопленных ресурсов при смерти игрока добавляет уровень сложности, делая игру более захватывающей.

Новые функции в дополнении Seekers of Tokane (SoT) включают систему настройки аватара, улучшенные элементы управления в PVP-блиц-сражениях и систему улучшения Нефти под названием "Усилитель". Одна из ярких особенностей – разнообразие настроек аватара, предлагая 67 уникальных вариантов, отличных от NFT, что придает игре стиль и индивидуальность.

PVP-блиц-сражения также подверглись значительным улучшениям. Игроки теперь имеют больше контроля над исходом битв, выбирая каждый из трех ходов для своей Нефти за раунд. Эта механика, вдохновленная покемонами, добавляет стратегический элемент, делая Нефти более или менее эффективными в зависимости от их типа.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Несмотря на успех на блокчейне Solana, Aurory столкнулась с техническими ограничениями WebGL в веб-версии, что стало причиной перехода на платформу Epic Games Store. Исполнительный продюсер, Джонатан Кампо, выражает свой восторг по поводу этого изменения, ожидая, что новая платформа принесет игрокам невероятные впечатления. С запуском в Epic Games Store Aurory стремится преодолеть свои предыдущие достижения в браузерной среде, предлагая игрокам более насыщенный и увлекательный игровой мир.