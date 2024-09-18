Открытый чуть более месяца назад астероид на протяжении 56 дней будет вращаться вокруг нашей планеты.

2024 PT5 - это околоземный астероид, диаметром от 6 до 19 метров, обнаруженный компанией ATLAS в Южной Африке 7 августа 2024 года, за день до сближения с Землей на расстоянии 568 500 км. В период с 29 сентября 2024 года по 25 ноября 2024 года он будет захвачен гравитацией нашей планеты и временно станет её спутником. За это время он не успеет совершить даже полный оборот вокруг, но гравитация Земли должна существенно изменить его орбиту. После, покинув околоземную орбиту он вернётся к нашей планете уже 9 января 2025 года и пролетит примерно в 1,8 млн. км от Земли. В последний раз, он был так близко к Земле примерно 11 февраля 2003 года, когда пролетел на расстоянии около 8,5 млн. км от Земли. Но тогда он остался незамеченным.

Стоит заметить, что увидеть этот объект не только невооружённым глазом, но и в любительский телескоп не представляется возможным. Яркость объекта в 22 звёздную величину позволяет наблюдать его только в крайне мощные инструменты.

Опасности столкновения с этим астероидом на сегодняшний день нет. Но стоит заметить, что даже в случае столкновения этот объект из-за маленького размера не сможет нанести существенный урон нашей планете.

За процессом исследования астероида 2024 PT5 можно следить на его официальной странице на сайте Центра Малых Планет.