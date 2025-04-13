К встрече столь высокого уровня нужно подготовиться.

Если вы внимательно следите за международными политическими новостями, то в курсе, что между Россией и США происходят взаимные визиты близких к главам государств посланников, передающих важные политические заявления и идеи между двумя сторонами и осуществляющих тем самым обмен мнениями между Москвой и Вашингтоном.

Обсуждаются вопросы восстановления двусторонних отношений, включая их экономическую составляющую, а также крайне сложная тема урегулирования украинского кризиса. В журналистской среде справедливо отмечают, что происходящее в том числе напоминает подготовку к личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, и вот сегодня журналист ВГТРК Павел Зарубин поинтересовался у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, намечается ли вообще встреча такого уровня.

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По словам Пескова, личная встреча президентов России и Соединённых Штатов обязательно состоится, но для этого должно настать «соответствующее время», а саму встречу предварительно необходимо тщательно подготовить. Как справедливо отметил Песков, и Путин, и Трамп выражали заинтересованность в личной встрече и ведении диалога.

Необходимо понимать, что встречи глав государств, тем более, когда речь идёт о глобальных державах, происходят тогда, когда переговорные делегации и посланники уже оговорили все детали и вопросы. На данном этапе неизвестно, насколько далеко зашёл данный процесс между Москвой и Вашингтоном.