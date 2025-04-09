Ведь в США они будут освобождены от пошлин.

Стремление к глобализации привело к тому, что из Соединённых Штатов в разные точки мира стремительно выводились компетенции и целые отрасли производства. Причина этого явления простая: в США дорогой труд, жёсткие экологические нормы и масса других факторов, повышающих конечную стоимость производимой на их территории продукции.

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Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом хочет развернуть данный процесс в обратную сторону, стимулируя компании возвращаться назад в Соединённые Штаты, восстанавливая государству статус промышленно развитой державы. Для этой цели на прошлой неделе Трамп ввёл практически против всего мира торговые пошлины, а теперь президент США в своей социальной сети Truth Social заявил, что для компаний настало отличное время для переезда в Америку.

По словам Трампа, компании, работающие в США, не облагаются торговыми пошлинами, а также практически без задержек получают разрешения и подключаются к электричеству и другим источникам энергии.

Откликнется ли крупный и средний мировой бизнес на призыв Трампа, вопрос пока открытый. По словам Трампа, Apple и многие другие компании уже переезжают в США, и другим надо последовать их примеру.