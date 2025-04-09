В качестве ответа на ответ США на ответ Китая. Вот такая нынче политика.

Когда на прошлой неделе администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом ввела торговые пошлины против практически всего мира, стало очевидно, что эта тема будет одним из главных генераторов информационных поводов на ближайшие недели.

Китай поведение Соединённых Штатов терпеть не стал, поэтому ввёл в отношении них торговые пошлины в размере 34 %. Администрация Трампа, призывавшая страны не делать резких движений, сочла это неприемлемым, поэтому с сегодняшнего дня в качестве ответа на ответ повысила торговые пошлины против Китая до 104 %.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Маховик экономической конфронтации раскрутился, и теперь Комиссия по таможенным тарифам Государственного совета КНР сообщила о том, что Пекин повысил свои торговые пошлины против американских товаров с 34 % до 84 %. В силу решение вступит с завтрашнего дня, 10 апреля, с 7 утра по московскому времени.

Как мы уже отмечали, основной ущерб от торговых пошлин почувствуют на своих кошельках простые покупатели, причём в данном случае в основном американские, ведь рынок США критически сильно зависит от китайской продукции. Китайский рынок, в свою очередь, вполне способен обойтись без американских товаров, однако «торговая война», как происходящее уже успели окрестить многие журналисты, неизбежно в кратко- и среднесрочной перспективе навредит обоим государствам.