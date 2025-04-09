Тем более что многие ниши уже заняты отечественными производителями.

Уход значительной части европейских, американских, японских и южнокорейских компаний с российского рынка после событий, начавшихся в феврале 2022 года, стал для многих граждан, считавших, что экономика возвышается над политикой, а не наоборот, неприятным сюрпризом.

На сегодняшний день многие из оставленных западными и азиатскими компаниями ниш занимают российские компании. Поэтому возвращение ушедших брендов на российский рынок будет проходить через специальную комиссию, которая решит, насколько иностранный производитель востребован в России и не подорвёт ли его возвращение позиции местных производителей. Иными словами, вернуться смогут только те ушедшие компании, чьи товары и/или услуги не удалось заместить.

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Условия жёсткие, но лидер представленной в Госдуме партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дополнительно их ужесточить. По мнению Нечаева, пускать назад на российский рынок следует только те компании и бренды, которые уходили с него «достойно» и не «морализаторствовали» в отношении действий России.

Согласно комментариям российского политического руководства, ряд представителей западного бизнеса уже ведут переговоры с РФ о возвращении на российский рынок.

Отметим, что сейчас идут активные переговоры между Россией и США, связанные не только и не столько с урегулированием украинского кризиса, сколько с восстановлением двусторонних экономических отношений между Москвой и Вашингтоном. В руководстве обоих государств этот процесс считают взаимовыгодным и полезным для глобальной стабильности в целом.