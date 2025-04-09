Специально для любителей «прямого» управления автомобилем.

Механические трансмиссии при своих преимуществах, заключающихся в их дешевизне и простоте ремонта, обладают и рядом существенных недостатков. Ключевой из них — разрыв в мощности при переключении передач и, как следствие, снижение динамических характеристик автомобиля. Как бы ни хотелось опытным водителям верить в то, что они переключают передачи быстрее «автомата», но это большое заблуждение.

Для автопроизводителей вроде Ferrari рекорды и динамика — это основное, поэтому механические трансмиссии давно исчезли из основных моделей бренда. Тем не менее, ряд энтузиастов предпочитают активнее работать ногами и руками при управлении автомобилем, и специально для них в Ferrari рассматривают возможность возвращения механических трансмиссий.

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Впрочем, как отметил руководитель Ferrari по направлению развития продукта Джанмария Фульдженци в комментарии изданию CarSales, речь идёт об отдельных моделях суперкаров Ferrari из линейки Icona, да и когда конкретно это может случиться, осталось без уточнения.

Для остальных моделей Ferrari, отмечает производитель, важны именно динамические характеристики, и в этом аспекте был практически достигнут лимит с автомобилем Ferrari SF90 XX, разгоняющимся до 100 км/ч за 2,4—2,5 секунды.