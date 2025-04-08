Реактор будет установлен в шестой энергоблок станции.

Несмотря на гонения на атомную энергетику, достигшие пика после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011 году, государства, обладающие должным уровнем суверенитета, отдают себе отчёт в том, что на деле атомная энергетика это источник чистой и при этом доступной электроэнергии.

Сейчас главным мировым строителем атомных электростанций и обладателем всех мирных атомных компетенций является российская госкорпорация «Росатом», поэтому если страны желают развивать атомную энергетику, то обращаются именно к ней. В частности, по российскому проекту идёт строительство второй очереди атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии, а сегодня «Росатом» сообщил о начале производства корпуса реактора для шестого энергоблока станции. Параллельно с этим идёт производство заготовок для реактора пятого энергоблока.

Производство промышленных энергетических ядерных реакторов — это длительный процесс, который параллельно должен сопровождаться производством всего требуемого вспомогательного оборудования: от парогенераторов до систем управления. Так что пройдёт ещё не один год, прежде чем венгерские заказчики смогут подключить пятый и шестой энергоблоки АЭС «Пакш-2» к сети.

Современные атомные электростанции российского проекта сооружаются исключительно с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные), а также полностью соответствуют постфукусимским требованиям активной и пассивной безопасности. Даже в том случае, если произойдёт почти немыслимое — расплавление активной зоны реактора, — то весь радиоактивный материал сольётся в так называемую ловушку расплава, не позволив ему вырваться за пределы энергоблока.