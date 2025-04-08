Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Безналичный платёж — это самая удобная форма оплаты товаров и услуг: не нужно копаться в кошельке, передавать друг другу зачастую далеко не самые свежие и чистые купюры и монеты, считать сдачу, переживать о возможной потере кошелька и многое другое. Собственно, совокупность всех этих преимуществ и привела к тому, что на сегодняшний день в России именно «безнал» является не просто основной, а преобладающей формой оплаты.

Как отметила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, доля безналичных платежей в России растёт и сейчас составляет почти 86%. В безналичную форму оплаты входят банковские карты, виртуальные кошельки, оплата QR-кодами, а также оплата с помощью биометрических данных. Учитывая, что цифровой рубль пока не вошёл в широкое обращение, логично предположить, что остальные примерно 14% оплат товаров и услуг приходятся на классические бумажные и металлические деньги.

Хотя показатель популярности безналичной формы оплаты высок, и тенденция свидетельствует о его постоянном росте, но по сравнению с другими развитыми экономиками в России всё ещё слишком востребованы наличные.

Следует понимать, что с точки зрения государства минимизация наличных платежей является позитивным фактом, поскольку «безнал» гораздо легче отследить и пресечь, противодействуя тем самым различным мошенническим и коррупционным схемам.