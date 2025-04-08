Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Barash
Самозапретом на кредиты в России воспользовались 8,7 млн человек
Чуть больше, чем за месяц существования данной функции.

В России с первого марта на портале «Госуслуг» действует функция самозапрета на оформление кредитов. Активировав эту функцию, ни вы лично, ни кто бы то ни было за вас не сможет оформить на ваше имя кредит: в банк автоматически поступит информация о самозапрете.

Учитывая количество мошеннических схем, связанных с кредитованием, аналитики предрекали самозапрету на кредиты большую популярность. Очень быстро прогноз стал подтверждаться, и вот, на сегодняшний день функцией самозапрета на кредиты в России воспользовались 8,7 миллиона человек. Соответствующей статистикой поделилась сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Хотя вышеуказанные сведения характеризуют рост финансовой грамотности в России и стремление граждан защитить свои средства, следует также понимать, что статистика популярности самозапретов на кредиты демонстрирует в том числе высокий уровень недоверия граждан России к банковской системе в стране, и ничего позитивного в этом нет. В интересах банковских организаций сделать всё возможное, чтобы их услугами пользовались без опасений.

Возвращаясь к теме самозапрета на кредиты, отметим, что функция действует бессрочно, но при этом в любой удобный момент может быть отменена в случае, если гражданину срочно потребуется кредит. Ситуации в жизни случаются разные, поэтому возможность «снять замок» была сохранена.

#россия #финансы #экономика
Источник: ria.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На спутниковых снимках было замечено строительство Северной Кореей самолета раннего предупреждения
+
GeForce RTX 5060 Ti по производительности оказалась равна GeForce RTX 4060 Ti в тесте Furmark
8
Новый Dacia Grand Kombi хочет бросить вызов Passat и Superb практичностью и низкой ценой
+
Россия восстановит железнодорожную ветку, которая 20 лет оставалась заброшенной
+
AMD увеличила долю на рынке процессоров на 16,6% по данным CPU-Z
+
Для замены материнской платы в ПК Alienware Area-51 требуется приобрести набор переходников за $35
4
TCL представила бюджетную линейку Mini LED телевизоров T7L с частотой 288 Гц
+
Разъем питания в MSI RTX 5090 Gaming TRIO OC оплавился из-за кабеля 12VHPWR, идущего вместе с БП
16
Audi выпускает обновленный купе-кроссовер Q5 Sportback с новым дизайном
+
Информация о ремейке оригинального Resident Evil просочилась в сеть
1
Инициатива QRAMP и квантовые технологии могут изменить правила игры для Bitcoin
+
BMW представляет новый эндуро-байк R 12 G/S с двигателем на 109 л.с.
+
Geely показала новый внедорожник Boyue L 2025 перед премьерой 9 апреля
+
WhatsApp тестирует новые функции для аудио- и видеозвонков
+
Radeon RX 9070 с модифицированным BIOS оказалась производительнее RX 9070 XT
7
Марк Гурман: Нет ни одной вселенной, в которой Apple перенесла бы свои заводы в США
2
Фильм «Майнкрафт» показал лучшие кассовые сборы за первый уик-энд года
+
Новый Nissan Leaf 2026 меняет форму и становится кроссовером
+
Der8auer смог снизить температуру Ryzen 9 9950X3D с помощью скальпирования на 23 градуса
1
Появились изображения новых часов Casio G-Shock MTG-B4000
+

Популярные статьи

Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
32
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Геймерские и компьютерные вещи из прошлого, которых мне очень не хватает
14
Собираем "народный" игровой ПК за 190 тысяч рублей для "графонистых" ААА-игр в разрешении 1080p
16
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
7
О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году
5
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
203
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
5
Релиз Nintendo Switch 2 несет глобальные изменения в игровой индустрии
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
+

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
11:37
Нет статья для геймеров а не для рабочих задач. Вы не то читаете.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Сергей Гончар
11:35
Если было бы так большинство уже летало в космосе.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Владислав Зимин
11:33
Ого, это потому что у nvidia не получилось новое поколение карт, а у amd получилось.
Почему 5000 серия видеокарт AMD Radeon RX это скам
Василий Кыштымский
11:32
Как бы они не начали гадить тем, кто останется на 10ке
Microsoft рекомендует сдать старые ПК с Windows 10 или утилизировать их после окончания поддержки
Имя Фамилия
11:18
"ВВС заявили, что новый самолет будет дешевле F-22"
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
Сергей Гончар
11:17
Мне нравится эта фраза, поверь разница есть, тебе бы маркетологом работать, разница возможно есть когда два монитора стоят рядом, поверь когда стоит один монитор ни какой разницы.
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Вадим Данилов
11:10
Это зелëные сами выпросили, слишком было много вони, что зелёные драйвера самые лучшие, а теперь получите и распишитесь
В Gamers Nexus назвали нынешнее качество драйверов NVIDIA худшим за всю историю наблюдений
Владислав Зимин
11:09
Крайне маловероятно что наш капитализм и эффективные менеджеры смогут на равных тягаться с, пусть и китайским, но социализмом, но посмотрим.
Чернышенко запустил производство УАЗ в Гаване
Сергей Гончар
11:08
С автором полностью согласен, кроме одного, он говорит что некоторые игры идут ниже 60 fps, я бы хотел узнать какие, у меня такая же видеокарта, в игре кибер панк 2077, в среднем 77 fps, на максимальн...
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Алексей Макаров
10:59
Во времена sblive (2000 год примерно) встройки были полнейшим мусором. Но уже лет 15 как они на голову выше чем старая sblive
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем