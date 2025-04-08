Чуть больше, чем за месяц существования данной функции.

В России с первого марта на портале «Госуслуг» действует функция самозапрета на оформление кредитов. Активировав эту функцию, ни вы лично, ни кто бы то ни было за вас не сможет оформить на ваше имя кредит: в банк автоматически поступит информация о самозапрете.

Учитывая количество мошеннических схем, связанных с кредитованием, аналитики предрекали самозапрету на кредиты большую популярность. Очень быстро прогноз стал подтверждаться, и вот, на сегодняшний день функцией самозапрета на кредиты в России воспользовались 8,7 миллиона человек. Соответствующей статистикой поделилась сегодня председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Хотя вышеуказанные сведения характеризуют рост финансовой грамотности в России и стремление граждан защитить свои средства, следует также понимать, что статистика популярности самозапретов на кредиты демонстрирует в том числе высокий уровень недоверия граждан России к банковской системе в стране, и ничего позитивного в этом нет. В интересах банковских организаций сделать всё возможное, чтобы их услугами пользовались без опасений.

Возвращаясь к теме самозапрета на кредиты, отметим, что функция действует бессрочно, но при этом в любой удобный момент может быть отменена в случае, если гражданину срочно потребуется кредит. Ситуации в жизни случаются разные, поэтому возможность «снять замок» была сохранена.