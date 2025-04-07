Если точнее, то 95 % товарооборота между РФ и РБ осуществляются в нацвалютах.

Россия и Беларусь являются не только союзниками, но и торговыми партнёрами: российский рынок для белорусских товаров сейчас является если не единственным, то основным, и именно в Россию поступает значительная часть продукции белорусского сельского хозяйства, химической и машиностроительной отраслей.

Поэтому вполне естественно, что государства, особенно в текущий период санкционного давления, ведут взаиморасчёты в национальных валютах. Доля нацвалют в расчётах между Россией и Беларусью постоянно растёт, и на сегодняшний день, согласно комментарию председателя Правительства России Михаила Мишустина, который он дал в рамках встречи со своим белорусским коллегой Александром Турчиным, составляет 95 %.

Сколь велика в этих взаиморасчётах доля белорусских рублей, не уточняется. В целом, логично будет предположить, что речь идёт о расчётах преимущественно в российских рублях, поскольку ликвидность белорусской валюты в России крайне невысока.

Что до сухой статистики, то, по словам Мишустина, по итогам 2024 года товарооборот между Россией и Беларусью достиг 4,5 трлн рублей, что является рекордом.