Годы идут, деньги собираются, полноценный релиз игры при этом всё ещё далёк.

Масштабная космическая игра Star Citizen существует как идея c 2012 года, когда она обрела первый успех в сборе средств через краудфандинговые площадки. С тех пор у геймеров, чьё внимание привлёк данный проект, дети успели пойти в школу и закончить её, отучиться больше половины программы в университете, но полноценного релиза Star Citizen так и не случилось.

Вопреки расхожему мнению, проект постоянно развивается, и этот факт питает надежды геймеров, продолжающих финансировать его разработку. Так, сегодня общий объём собранных на производство Star Citizen средств перевалил за очередную психологически важную отметку в 800 миллионов долларов.

Напомним, что помимо основной части Star Citizen, представляющей собой сетевой космический экшен с бескрайними просторами, разработчики из Cloud Impedium Games также трудятся над одиночной кампанией под названием Squadron 42. Насколько это необходимо, вопрос спорный, учитывая, как сильно такое распределение производственных ресурсов замедляет полноценный запуск основной части Star Citizen.

Сейчас в геймерской среде спорят, удастся ли Star Citizen привлечь $1 миллиард, не выйдя при этом из раннего доступа. Если тенденция сохранится, то на достижение этого результата потребуется ещё порядка двух с половиной лет.