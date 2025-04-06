Снегопад, по прогнозам метеорологов, продолжится до вторника.

Погода в средней полосе России в этом году часто становится темой обсуждения. То практически полное отсутствие климатической зимы в зависимости от предпочтений обрадует или огорчит людей, то рекордно ранняя весна позволит быстрее «переобуть» автомобиль на менее шумную летнюю резину.

Теперь же в заголовки новостей попало временное возвращение зимы в Москву и Подмосковье. Выражено оно в похолодании до -2 °C и сильном снегопаде, который уже повысил толщину снежного покрова в столичном регионе до 11 см в зависимости от конкретной локации.

Согласно информации от метеорологов, регион продолжит находиться во власти циклона до вторника, 8 апреля, и всё это время снегопад с разной степенью интенсивности будет продолжаться. Пешеходам советуют снова достать с антресолей зимнюю обувь, а автомобилистам, уже успевшим «переобуть» своих железных коней, воздержаться от поездок на личном транспорте, отдав предпочтение транспорту общественному.

Любоваться снегом жители столицы и Московской области смогут примерно до 18 апреля: именно к этому моменту, по прогнозам синоптиков, сугробы растают.