Для одного Нигера это будет избыточно, но ведь всегда можно делиться энергией с соседями.

Если отбросить в сторону страхи перед атомными электростанциями, которые на сегодняшний день, если возводить их по современному проекту с беспрекословным соблюдением стандартов, практически полностью безопасны, то атомная энергетика является чистой, имеет нулевой углеродный след и при этом производит недорогую электроэнергию.

Понимают это многие страны мира, которые решили стать на путь мирного атома, и в перспективе такой страной может стать Нигер. По крайней мере, глава МИД этого африканского государства Бакари Яу Сангаре в комментарии агентству «РИА Новости» не исключил возможности строительства атомной электростанции по российскому проекту под руководством «Росатома».

По словам Сангаре, в Нигере уже частично используются мирные атомные технологии: в частности, в ядерной медицине. При этом в Нигере осознают, что крупная атомная электростанция будет для государства избыточна, поэтому подразумевают станцию «разумных размеров», которая будет соответствовать потребностям Нигера и при необходимости обеспечивать энергией другие государства, входящие в Альянс государств Сахеля. Помимо Нигера это Мали и Буркина-Фасо.