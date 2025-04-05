В церемонии принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Куба десятилетиями находится под западными санкциями, что в значительной степени затрудняет доступ государства к автомобилям в целом и автомобильным запчастям в частности. Проблема была практически полностью решена китайскими производителями, которые заходят на любой доступный им рынок, но теперь на Кубе появилось ещё и сборочное производство российских автомобилей УАЗ.

В церемонии съезда с конвейера первого собранного на Кубе автомобиля данной марки принял участие вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, мощность производства составляет до шести автомобилей в сутки, или примерно до полутора тысяч автомобилей в год. Около пятнадцати лет назад, отметил вице-премьер, Россия поставляла на Кубу до пятисот УАЗов в год, но с 2012 года более дешёвые китайские автомобили начали стремительно вытеснять с рынка автомобили российского производства. Запуском сборочного производства УАЗов в России рассчитывают укрепить свои позиции на кубинском автомобильном рынке.

Удастся ли это сделать, большой вопрос. И основная причина — итоговая стоимость УАЗов кубинской сборки, которая будет составлять порядка $29 тысяч. Такие цены и для России-то неприемлемо высоки, а уж про средний уровень доходов рядового кубинца и говорить не приходится, поэтому будет очень любопытно проследить за будущим УАЗа на Кубе.