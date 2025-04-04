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Barash
Собянин назвал Москву лидером по количеству электробусов в Европе
По столице курсируют свыше 2 300 электробусов.

Когда правительство Москвы в 2018 году начало реализацию поэтапного плана полного перевода столичного наземного общественного транспорта на электрическую тягу, москвичи восприняли новшество без энтузиазма. Теперь же, когда преимущества электробусов стали очевидны, к данному транспорту привыкли и воспринимают его позитивно. 

С каждым годом количество электробусов в Москве увеличивается. Так, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, по столице уже курсируют свыше 2 300 электробусов, обслуживая 190 маршрутов и перевозя более девятисот тысяч пассажиров ежедневно. Таким образом, Москва является лидером среди европейских городов по количеству данного вида транспорта,

В 2025 году столичный парк пополнится ещё примерно 650 электробусами. Также, отметил Собянин, готовится серийное производство новой модели электробуса, отличающейся увеличенным запасом хода и улучшенной планировкой салона.

Появление электробусов позволило избавить Москву от нависающей над проезжей частью троллейбусной контактной сети, а в перспективе ближайших лет электробусы заместят собой автобусы. Лишь тогда план перевода наземного общественного транспорта на экологически чистую в условиях города электротягу будет полностью реализован.

#россия #экономика #транспорт #промышленность #москва #автомобилестроение #«камаз» #общественный транспорт #электробусы
Источник: t.me
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