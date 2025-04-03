А вот нужно ли это России, особенно после всего произошедшего — вопрос открытый.

Хотя в теории спорт должен быть вне политики, практика от теории отличается кардинально. За примерами далеко ходить не надо: отстранение России от участия в Олимпийских играх и международных спортивных состязаниях, отмена российского Гран-при Формулы-1, приостановка участия РФ в футбольных турнирах под эгидой Международной футбольной федерации (FIFA), и многое другое.

Связано это с тем, что в большинстве международных спортивных организаций решающее слово имеют страны Запада. В перспективе, естественно, отношения РФ и Запада будут если не восстанавливаться до уровня дружественных, то как минимум переходить к осознанию важности взаимовыгодного сосуществования.

Пока что на горизонте маячит лишь «разрядка» в отношениях с США при дальнейшей конфронтации с Евросоюзом, но в FIFA уже с оптимизмом смотрят в будущее. Так, сегодня президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что надеется на возвращение России в международный футбол. Свой оптимизм Инфантино связывает с идущими переговорами по урегулированию украинского конфликта, которые могут позволить FIFA «перевернуть страницу» и возобновить работу с Россией. По мнению главы FIFA, футбол и спорт в целом способны объединить людей в этом разделённом мире.

Разделять оптимизм господина Инфантино непросто. Дело в том, что переговоры по Украине если не остановились, то забуксовали, поскольку ни сама Украина, ни Евросоюз пока не выражают ни малейшей готовности признавать сложившуюся «на земле» объективную реальность и принимать российские условия урегулирования. Напомним, что Москву интересует исключительно долгосрочное и прочное урегулирование, подразумевающее устранение всех первопричин сложившегося кризиса. А для этого Киев и Запад должны будут пойти на большие уступки, чего делать там пока никто не намерен.