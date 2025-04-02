В современном мире формальности значат очень мало.

За последние месяцы мир вспомнил, что существует такой остров, как Гренландия. Юридически Гренландия принадлежит Дании, однако фактически никакой реальной возможности удержать эту территорию у королевства в случае чего нет. Это прекрасно понимает новая американская администрация, представители которой демонстративно посещают остров под комментарии президента Дональда Трампа о желании сделать Гренландию частью США.

Союзники США по НАТО осуждают заявления администрации Белого дома, но генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте решил дать на этот вопрос более дипломатичный ответ. По словам Рютте, Гренландия является частью Дании и должна продолжать контролироваться ею, но при этом арктическим странам-членам НАТО, включая США, необходимо сообща работать в арктическом регионе для противодействия России и Китаю.

Присутствие Китая в Арктике незначительное, а вот Россия активно осваивает данный регион, строя в нём военные базы и увеличивая свой ледокольный флот, который в перспективе будет обеспечивать растущее использование Северного морского пути мировыми грузоперевозчиками.

В вопросе контроля Арктики у России перед Западом фора в несколько десятилетий, но это преимущество ни в коем случае нельзя растерять. Сейчас Россия и США, к слову, обсуждают возможные совместные проекты в Арктике. Учитывая, что РФ обладает далеко не всеми требуемыми ей для освоения региона технологиями, вполне вероятно, что холодная Арктика станет причиной потепления в российско-американских отношениях.