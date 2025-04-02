Соответствующим известием разработчики поделились в рамках презентации Nintendo Direct.

В своё время игра Hollow Knight привлекла внимание большого количества ценителей жанра метроидвании. Не ожидав такого интереса к своему проекту, разработчики из Team Cherry, изначально запланировавшие для Hollow Knight дополнение под названием Silksong, решили в 2019 году основательно его увеличить, превратив в полноценную отдельную видеоигру.

Процесс затянулся на шесть лет, и вот, сегодня в рамках презентации Nintendo Direct авторы проекта из Team Cherry поделились позитивным известием: Hollow Knight Silksong выйдет в этом году. Точной датой авторы пока не поделились.

Новинка посетит персональные компьютеры, консоли PlayStation и Xbox, а также представленную сегодня портативную консоль Nintendo Switch 2.