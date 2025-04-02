В ГД полагают, что от ЕГЭ преимуществ больше, чем недостатков.

Разногласия в обществе и законодательных кругах в отношении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России продолжаются с самого момента появления ЕГЭ как идеи и его последующего обязательного внедрения в образовательную программу. Одни считают, что ЕГЭ позволяет выпускникам из глубинки поступать в лучшие вузы России, другие же справедливо отмечают, что данная форма оценки знаний провоцирует на заучивание вместо глубокого понимания предмета.

Тем не менее, первая группа, которая в том числе преобладает в законодательных органах, остаётся более сильной, чем вторая. Так, агентство «РИА Новости» сообщило о том, что сегодня Госдума отклонила законопроект, подразумевающий замену ЕГЭ традиционными выпускными школьными экзаменами.

Авторы законопроекта отмечают, что ЕГЭ как система не смогла добиться поставленных перед собой задач, поскольку уровень образования не поднялся, а нарушения законодательства сохранились, лишь переместившись на другие уровни. Кроме того, ЕГЭ, служащий одновременно и в качестве выпускного школьного, и вступительного вузовского экзамена, оказывает излишнее давление на школьников и вынуждает их вести дополнительную подготовку именно к сдаче единого госэкзамена.

Здесь необходимо понимать, что проблема кроется не в самом ЕГЭ как таковом, а в его позиционировании как способа талантливым школьникам из глубинки поступать в столичные вузы. Как неоднократно отмечали эксперты от образования, происходит неправильный подход к решению задачи: это не школьникам из глубинки нужно упрощать поступление в столичные вузы, а региональным вузам необходимо подниматься до уровня столичных, дабы не только предоставлять спокойный доступ к качественному образованию, но и сокращать внутреннюю миграцию. Наконец, ЕГЭ должен быть именно выпускным школьным экзаменом и служить исключительно этой цели, без вторичной роли как вступительного экзамена в вуз.