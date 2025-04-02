Как раз то, что нужно отечественной авиационной промышленности.

Сейчас в России проходят сертификационные полёты региональных лайнеров SJ-100 и готовятся к началу сертификационные полёты среднемагистральных лайнеров МС-21, что наглядно свидетельствует о начале эпохи возрождения отечественной гражданской авиации. Безусловно, это положительная новость, но пока что промышленных мощностей для производства необходимого отрасли количества самолётов недостаточно.

Авиазаводы в перспективе будут возводить новые цеха, но для их оснащения требуются станки и другие средства производства. И вот, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что входящий в её состав холдинг «СТАН», занимающийся разработкой и производством продукции станкостроения, создал уникальный промышленный пресс для создания крупных деталей, из которых впоследствии формируются фюзеляжи самолётов, а также корпуса локомотивов, вагонов и крупного автомобильного транспорта.

Пресс получил индекс ПГР-6АД1, а его технические характеристики позволяют обрабатывать заготовки длиной до 6,5 метров, осуществляя их сгибание с точностью, достигающей одного миллиметра в секунду. Отличительной особенностью ПГР-6АД1 является использование в нём полностью отечественного программного обеспечения, которое в значительной степени и обуславливает точность работы пресса.

Отметим, что хоть ПГР-6АД1 и предполагает применение для создания деталей для широкой отрасли машиностроения, но именно авиационная отрасль сейчас сильнее других нуждается в данных прессах и другой продукции станкостроения. Потребность российской гражданской авиации (и это мы не учитываем внешние рынки) составляет свыше тысячи самолётов, а на первых этапах авиастроительные заводы в РФ будут обеспечивать производство лишь нескольких десятков гражданских самолётов в год.