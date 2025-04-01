Соответствующим радостным известием поделилась российская студия дубляжа GamesVoice.

Даже до ухода с российского рынка не всякий издатель видеоигр считал экономически целесообразным тратиться на полную русскоязычную локализацию своих проектов. Одним казалось, что русскоязычный игровой рынок небольшой, да и игры в нём продавались по региональным ценам.

Ситуация значительно усугубилась после известных событий трёхлетней давности, в результате чего заниматься переводами и озвучиванием решили начать сторонние коллективы. Самым успешным таким коллективом стала студия GamesVoice, выпускающая русскоязычные дубляжи популярных видеоигр. В своё время студия пообещала, что выпустит озвучку хоррора Alan Wake 2, и вот, сегодня уточнила, что соответствующий контент станет доступен уже в этом месяце. Пока без конкретной даты.

Согласно комментарию GamesVoice, была озвучена основная игра и весь дополнительный контент. В качестве доказательства был приложен видеоролик с демонстрацией озвучки дополнения Night Springs. Сейчас коллектив делает финальные штрихи, преимущественно связанные с техническими аспектами озвучки.





Напомним, что GamesVoice привлекает к дубляжу профессиональных актёров, включая и тех, к чьим голосам в видеоиграх и кино мы все так привыкли.