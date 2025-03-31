А ведь первоначальная идея ЕС была исключительно созидательной.

Сейчас об этом не принято вспоминать, но Евросоюз как идея сформировался после окончания Второй мировой войны, а его целью было гуманитарное и экономическое объединение разрушенной Европы и ускорение её восстановления. Иными словами, проект Евросоюза был исключительно созидательным.

С тех пор утекло море воды: Евросоюз как наднациональное объединение государств в значительной степени ослабил полномочия его составных частей, начал позиционировать себя как центр принятия решений, а после февраля 2022 года занял радикально антироссийскую позицию, которая на сегодняшний день развилась до желания ЕС провести «перевооружение», за которым скрывается самая обычная милитаризация.

Учитывая массу проблем, с которыми сейчас столкнулся Евросоюз, идея «перевооружения» находит отнюдь не столь много сторонников, как этого хотелось бы официальному Брюсселю. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей страничке в X заявил, что Европа сегодня переживает «Дарвиновский момент»: власти хотят превратить Евросоюз из мирного проекта в военный.

По мнению венгерского премьера, ничего общего с эволюцией такое развитие событий не имеет, и призвал оказывать сопротивление вышеуказанной политике, даже если за это последует «наказание».

На самом деле, многими аналитиками и экономистами заявления властей Евросоюза о «перевооружении» считаются преувеличением возможностей современной Европы. Старый Свет пребывает в экономическом кризисе, утратил доступ к недорогим энергетическим ресурсам и материалам, а также не обладает должным количеством квалифицированного персонала. Решение столь масштабных задач может потребовать десятки лет, а делать прогнозы на столь отдалённую перспективу в этом стремительно меняющемся мире — весьма неблагодарное дело.