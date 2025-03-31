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Barash
Британия и пять стран ЕС выразили готовность продолжать вводить санкции против России
Каждая новая санкция всё менее эффективна, чем предыдущая.

Механизм санкций в странах Запада, и преимущественно в Евросоюзе, давно уже превратился в некое спортивное состязание: кто больше ограничений введёт против России, кто проголосует за их продление и кто сделает больше воинственных заявлений, связанных с РФ в целом и украинским конфликтом в частности. 

Вот и сегодня Великобритания и пять стран Евросоюза — Германия, Италия, Франция, Польша и Испания — в рамках совместного заявления глав внешнеполитических ведомств соответствующих государств выразили готовность продолжать оказывать на Россию санкционное давление.

Как следует из документа, в Европе завершение украинского конфликта видят исключительно на условиях возвращения положения дел даже не к февралю 2022 года, а к февралю 2014 года. ЕС призывает Россию выйти со всех международно признанных территорий Украины, а также компенсировать ущерб, и для достижения этой задачи европейские страны заявляют о намерении продолжать вводить санкции и оставлять российские активы в Европе замороженными.

Всё это, отметим, происходит в тот период, когда США стараются возобновить «Черноморскую инициативу», для реализации которой РФ выдвинула целый ряд требований, включая снятие санкций с российского сельскохозяйственного сектора, а также с финансовых учреждений, осуществляющих сопровождение российского экспорта удобрений и продовольствия. В частности, все рестрикции должны быть сняты с Россельхозбанка, а сам он должен быть переподключён к системе SWIFT. Иными словами, Россия настаивает на значительном послаблении санкций, львиная доля которых наложена Евросоюзом. В Брюсселе же эти законные требования, по сути, отвергают, осуществляя их подмен своими требованиями.

Как уже неоднократно отмечалось экспертами, потепления в отношениях России с европейскими странами не произойдёт до тех пор, пока в Европе не сменятся политические элиты на те, которые готовы выстраивать с РФ взаимоуважительное сотрудничество на рыночных условиях. А на этот процесс могут уйти годы, если не десятилетия.

#россия #украина #политика #санкции #евросоюз #великобритания #британия #англия
Источник: kommersant.ru
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