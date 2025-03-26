Пытаясь, очевидно, усилить свою позицию.

За последние недели позиции России и США по вопросу двустороннего взаимодействия и необходимости урегулирования украинского конфликта заметно сблизились. После прихода к власти в Вашингтоне новой администрации вместе с президентом Дональдом Трампом стороны прекратили использовать по отношению друг к другу агрессивные и конфронтационные термины и словосочетания, тем самым демонстрируя если не «разрядку», то как минимум лёгкое потепление.

Тем не менее, процесс идёт явно не так быстро, как этого хотелось бы президенту США Дональду Трампу. Трудно сказать, на что рассчитывал новый хозяин Белого дома, но сегодня в интервью изданию Newsmax Трамп выдвинул предположение, что Россия «тянет время» в рамках урегулирования украинского кризиса. Президент США добавил, что сталкивался с такой практикой ещё в бизнесе и намекнул на то, что такой подход означает желание «затягивающей» стороны усилить свои позиции за время, пока идут переговоры.

В данном аспекте Трамп прав, но лишь частично. Россию, безусловно, интересует завершение украинского конфликта полностью на своих условиях, поскольку только эти условия, с точки зрения российского политического руководства, обеспечат долгосрочное мирное урегулирование. Но пока что Москва и Вашингтон до этого не договорились, а это значит, что переговорный процесс будет продолжаться.

Важно понимать, что никто не обещал лёгкие переговоры. Наоборот: позиции сторон столь противоположны, что могут потребоваться месяцы, если не годы, чтобы их сблизить. Что до нетерпеливости президента США, то она предельно понятна: чем дольше продолжается конфликт, тем более сильной становится позиция России и тем дальше ослабевает позиция Украины и США. В конечном счёте может сложиться такая ситуация, при которой вместо переговоров встанет просто вопрос о признании свершившегося положения дел «на земле».