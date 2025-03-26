Рост производства электроэнергии за указанный период составил 13 %.

Энергетика является основой любой человеческой деятельности, поэтому когда происходит серьёзный анализ экономического потенциала того или иного государства, в расчёт всегда принимается не только весьма абстрактное значение валового внутреннего продукта, но и значение производства электроэнергии.

По данной статистике Россия находится в пятёрке лидеров, причём практически вся вырабатываемая в РФ электроэнергия потребляется внутри страны, а это значит, что в государстве развивается промышленный сектор, являющийся основой любой развитой экономики.

И вот, статистика подтверждается в том числе заявлениями представителей власти. Так, сегодня председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Государственной Думе, заявил, что за последние пять лет в России было введено в строй новых генерирующих мощностей в общей сложности примерно на 10 гигаватт (ГВт).

Что касается выработки электроэнергии, то за пять лет данное значение в РФ, по словам Мишустина, увеличилось на 13 %, что также свидетельствует о росте спроса, главным источником которого является промышленность. Параллельно с увеличением генерирующих мощностей и общего производства электроэнергии растёт и стабильность снабжения ею потребителей.