Слишком уж воинственная это риторика.

Политика Евросоюза как наднационального европейского объединения по целому ряду вопросов радикально отличается от политики, проводимой национальными европейскими государствами. За редкими исключениями вроде стран Прибалтики и Франции в Европе не находится желающих вступать в прямую конфронтацию с Россией, а большинство и вовсе заняло выжидающую позицию.

В связи с этим в европейских странах начинают выражать недовольство риторикой, которую позволяет себе Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (глава Евродипломатии) Кая Каллас, в частности, в отношении России.

Как отмечает издание Politico со ссылкой на ряд пожелавших сохранить анонимность европейских должностных лиц, госпожа Каллас на посту главы Евродипломатии ведёт себя, словно премьер-министр, а её действия и риторика в отношении России соответствуют состоянию вооружённого конфликта ЕС с РФ, чего в реальности, конечно же, нет.

Также собеседники Politico пожаловались на то, что Каллас, не спрашивая чьего бы то ни было мнения, оказывает давление на европейские государства, дабы те передавали Украине больше вооружений, хотя ряд государств не разделяют мнение Брюсселя относительно якобы исходящей со стороны России «угрозы» для Европы.

Как уже не раз отмечалось опытными экспертами и аналитиками, пока в Европе не произойдёт полная смена политических элит или же, в идеале, пока Евросоюз как наднациональная организация не станет историей, восстановления российско-европейских отношений не произойдёт. Сейчас Евросоюз находится в состоянии экономического кризиса, вызванного односторонним резким разрывом десятилетиями создававшихся связей с РФ, а его представители выражают готовность к «перевооружению» с целью противостояния «угрозам». При этом европейские политики не упоминают, откуда Старый Свет будет брать ресурсы, энергию и квалифицированный персонал для реализации этой задачи.