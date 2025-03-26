Современный игропром заставляет очень долго ждать.

Если вы следите за игровой индустрией, то наверняка заметили, что новые игры культовых серий занимают больше производственного времени, чем их предшественницы. Если раньше между релизами проходили годы, то теперь процесс легко может затянуться на десяток лет и больше.

Вот и серия The Witcher («Ведьмак») не становится исключением. Несмотря на то, что формально следующая часть франшизы про профессиональных борцов с чудовищами была анонсирована ещё в марте 2022 года, процесс её производства затягивается. Так, сегодня компания CD Projekt, владеющая студией с одноимённым названием и подзаголовком RED, в рамках своего финансового отчёта заявила о том, что следующая часть «Ведьмака» выйдет сравнительно нескоро.

По словам финансового директора CD Projekt Пётра Нелюбовича, говорить о дате выпуска новой игры серии пока рано, и на сегодняшний день компания может заявить лишь, что следующий «Ведьмак» точно не выйдет в период до 31 декабря 2026 года. Иными словами, при идеальном развитии событий продолжение франшизы появится на прилавках только в 2027 году.

Отметим, что в фазу активной разработки новая игра серии The Witcher вошла всего несколько месяцев назад — в конце осени 2024 года.