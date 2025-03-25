Каждый раз забываем внедрить эту функцию, чтобы затем громко заявлять о её возвращении.

Вышедшая в феврале этого года глобальная стратегия Sid Meier’s Civilization VII порадовала игроков новыми геймплейными возможностями, но при этом огорчила отсутствием привычной функциональности. Игра снова встретила геймеров неудобным интерфейсом, слабым генератором карт, балансом, над которым разработчики ещё будут корпеть не один месяц и даже год, а также невозможностью переименовывать поселения. Последнее, кстати, кочует из одной игры серии в следующую, и каждый раз её новое внедрение преподносится с помпой.

Позитивная новость заключается в том, что девелоперы не тратят времени зря и готовят крупные обновления. Так, патч версии 1.1.1, который к моменту публикации данной заметки уже должен быть применён к игре, внесёт ряд ожидаемых изменений, включая возможность включения функции быстрого перемещения для юнитов, новые параметры для генератора карт, возможность переименования поселений и командиров и усовершенствованные элементы пользовательского интерфейса.

Также обновление добавит в игру дополнительное чудо природы — гору Эверест, которая будет даровать поселившейся рядом с ней цивилизации бонусы к счастью, влиянию и культуре, а также открывать все клетки с горами на том же континенте, на котором находится сам Эверест.

Наконец, в обновлении 1.1.1 будут внесены изменения в баланс лидеров и цивилизаций. Отметим, что Civilization VII полностью следует логике развития предыдущих игр серии, а это значит, что приобретать игру будет иметь смысл только через несколько лет, когда её доработают «напильником» и выпустят весь запланированный дополнительный контент.