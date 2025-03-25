Список согласован между РФ и США.

Вопрос ударов по энергосистемам России и Украины в рамках украинского конфликта стоит относительно остро. Взаимная договорённость на прекращение соответствующих ударов выгодна и Москве, и Киеву, но не в пример важнее она именно украинской стороне, поскольку ущерб от массированных российских ракетных ударов по объектам украинской энергетики несопоставим с ущербом, наносимым вооружёнными силами Украины аналогичным российским объектам.

Тем не менее, в рамках сближения с Вашингтоном Москва согласилась на мораторий на нанесение ударов по энергетическим объектам, а сегодня, дабы раз и навсегда пресечь неверно толкуемые в Киевом договорённости, в Кремле опубликовали согласованный между Россией и США перечень российских и украинских энергетических объектов, подпадающих под соответствующий мораторий.

Из перечня следует, что речь идёт именно об энергетических объектах: электростанциях, включая АЭС и плотины гидроэлектростанций, трансформаторных и распределительных подстанциях, нефтеперерабатывающих заводах, передающей и насосной инфраструктуре. Причём сам мораторий временный — сроком на 30 суток с возможностью продления по договорённости сторон — и вступил в силу с 18 марта текущего года. В Кремле отдельно отметили, что одностороннее нарушение моратория будет восприниматься другой стороной как право на отказ от дальнейшего его соблюдения со своей стороны.

Проще говоря, ни о каком «воздушном перемирии» речи не идёт: Москва согласилась именно на «энергетическое перемирие». При этом Минобороны РФ, МИД РФ и различные должностные лица регулярно обвиняют Киев в нарушении вышеизложенной договорённости.