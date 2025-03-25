Премьера семейного фильма состоится в новый год.

Семейный комедийный кинофильм «Чебурашка» в начале 2023 года стал самым кассовым российским фильмом за всю историю, поэтому практически сразу после премьеры и оглашения первых финансовых результатов создатели комедии заявили, что будут снимать её продолжение.

По прошествии двух лет процесс подходит к своему завершению, и вот, сегодня был опубликован официальный трейлер кинофильма «Чебурашка 2». Хотя строить сюжетную линию фильма по трейлеру — дело заведомо неблагодарное, но из показанных кадров можно прийти к выводу, что в своём желании постоянно баловаться Чебурашка сначала испортит детский праздник, а затем вместе с детьми потеряется в лесу, куда действующие лица и отправятся на поиски.





Вся съёмочная команда «Чебурашки» полностью перекочевала в «Чебурашку 2», так что, в теории, картина должна быть успешной. Особенно с учётом того, что её премьера состоится в позитивный период каникул — 1 января 2026 года.