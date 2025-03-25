Применение оптоволоконных (волоконно-оптических) кабелей сегодня является основным вариантом организации высокоскоростной и качественной связи. По хорошо всем известным причинам, нагрузка на отечественных производителей оптоволокна значительно возросла, и вот, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о том, что в столице региона на предприятии «Камский кабель» состоялся запуск нового производства, специализирующегося именно на оптоволоконных кабелях.
Как уточнили представители предприятия, производство организовано в отдельном цехе, который был перестроен и модернизирован с целью соответствия требованиям производства оптоволоконных кабелей. Мощность новой производственной линии позволяет выпускать свыше десяти тысяч километров оптоволоконных кабелей ежегодно.
В общей сложности «Камский кабель» производит порядка 150 тысяч километров различных видов кабелей для нужд российской промышленности и народного хозяйства в целом.
На предприятии используется самое современное оборудование, так что производимые на нём кабели всех типов полностью соответствуют требованиям и стандартам.