Открылось оно на базе предприятия «Камский кабель».

Применение оптоволоконных (волоконно-оптических) кабелей сегодня является основным вариантом организации высокоскоростной и качественной связи. По хорошо всем известным причинам, нагрузка на отечественных производителей оптоволокна значительно возросла, и вот, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о том, что в столице региона на предприятии «Камский кабель» состоялся запуск нового производства, специализирующегося именно на оптоволоконных кабелях.

Как уточнили представители предприятия, производство организовано в отдельном цехе, который был перестроен и модернизирован с целью соответствия требованиям производства оптоволоконных кабелей. Мощность новой производственной линии позволяет выпускать свыше десяти тысяч километров оптоволоконных кабелей ежегодно.

В общей сложности «Камский кабель» производит порядка 150 тысяч километров различных видов кабелей для нужд российской промышленности и народного хозяйства в целом.

На предприятии используется самое современное оборудование, так что производимые на нём кабели всех типов полностью соответствуют требованиям и стандартам.