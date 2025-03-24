Ещё один самоотверженный фанат столкнулся с суровой реальностью.

Компания Take-Two Interactive, очень ревностно относящаяся к попыткам геймеров создавать различные модификации на базе видеоигр от подотчётных ей издательств и разработчиков, ответственна за закрытие целого ряда потенциально успешных фанатских проектов. Сегодня одним таким проектом стало больше.

Речь идёт о творении моддера Dark Space, который разгорелся желанием воссоздать игровой мир грядущей Grand Theft Auto VI, действие которой развернётся в современном Вайс-Сити, на базе Grand Theft Auto V. Моддер заявил, что его проект привлёк излишне большое внимание со стороны Take-Two Interactive, а также добавил, что ожидал такой реакции со стороны компании, известной своим отношением к пользовательским модификациям.

При этом стоит отметить, что Dark Space не стал доводить до скандала и понял намёк: после того, как Take-Two направила в Google запрос на удаление посвящённых модификации видеороликов с YouTube, моддер уже самостоятельно удалил все ссылки на скачивание своего творения со всех публичных ресурсов.

Что до настоящей Grand Theft Auto VI, то она планируется к выходу осенью этого года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series. В перспективе она наверняка доберётся и до ПК, но пока что такими планами Rockstar Games не делилась. Grand Theft Auto VI является самой ожидаемой игрой этого года, в связи с чем многие разработчики и издатели пытаются перенести релизы своих проектов, дабы не «бодаться» с заведомо более популярной новинкой.