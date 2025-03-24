Среднесуточная температура позволяет.

Жизнь в резко континентальной климатической зоне, подразумевающей характерную сезонность, заметно дороже жизни в тёплом климате. Особенно это ощущают на себе автолюбители, которые после очередной зимы с поливом улиц реагентами начинают проверять кузова автомобилей на предмет появления «рыжиков» и массово меняют шины с зимних на летние.

Специалисты рекомендуют менять шины с зимних на летние, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать +5 °C, а минимальная не опускается ниже 0 °C. В центральном регионе России, включая Москву и Подмосковье, такая погода уже наступила. Согласно комментарию Евгения Тишковца из центра погоды «Фобос», в среднем сезон «переобувания» автомобилей в Московском регионе стартует в начале—середине апреля, но в этом году по причине его аномально тёплой зимы и очень быстрого наступления весны процесс можно начать на две недели раньше.

Вместе со сменой шин автолюбителей, которые, по статистике, преимущественно пользуются шипованной зимней резиной, ожидает и повышение акустического комфорта: стрекочущий звук царапающих по асфальту шипов покинет водителей и их пассажиров до следующей зимы.

Наступлению климатической весны также будет сопутствовать открытие сезона дождей. Так, согласно сведениям метеорологов, во вторник в Москве ожидается выпадение до трети месячной нормы осадков.