Распространённая западными СМИ информация, добавил представитель МИД КНР, не соответствует действительности.

Последние несколько дней источники в западных средствах массовой информации продвигают сведения о том, что Китай может стать одним из государств, направивших подразделения своих вооружённых сил для участия в миротворческой миссии на Украине после мирного урегулирования соответствующего конфликта.

Подкрепляются эти сведения тем, что Москва категорически против присутствия миротворцев именно из стран-членов НАТО, что, по мнению журналистов западных изданий, свидетельствует о готовности России принять в качестве миротворцев представителей вооружённых сил государств Глобального Юга.

Сложно сказать, каким образом присутствие каких бы то ни было миротворцев совпадает с одним из основополагающих требований России к мирному урегулированию украинского конфликта — полной демилитаризации Украины. Впрочем, министерство иностранных дел Китая уже опровергло вышеизложенные сведения западных изданий.

По словам официального представителя МИД КНР Го Цзякуня, Китай выражает готовность к работе над мирным урегулированием на Украине, однако информация о возможном участии китайских вооружённых сил в качестве миротворцев на Украине не имеет ничего общего с действительностью.

Следует понимать, что в случае мирного урегулирования, которое должно будет подразумевать признание объективной территориальной действительности, между Россией и Украиной будет сформирована граница протяжённостью примерно в 2 000 километров. Сколько миротворцев надо, чтобы обеспечивать соблюдение мира на столь протяжённой границе и сколько денег это будет стоить, вопросы, которые ставят под сомнение саму идею миротворческих контингентов на Украине. Тем более что Москва не раз отмечала, что миротворцами могут выступить только подразделения, уполномоченные на то Советом Безопасности ООН.