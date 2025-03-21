И вскоре она будет испытана в реальных боевых условиях.

Хотя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) последние несколько лет встречаются в новостях преимущественно в контексте боевых действий, но сугубо мирное применение беспилотников никуда не исчезало. И вот, сегодня концерн «Калашников» отчитался о разработке бортовой оптической навигационной системы, предназначенной для установки в гражданские БПЛА собственного производства концерна.

Оптическая навигационная система будет работать вместе с инерциальной навигационной системой беспилотника, дополняя её и позволяя аппарату действовать в условиях либо полного отсутствия спутниковой системы навигации, либо в условиях её подавления средствами противника.

Несмотря на то, что речь идёт о беспилотниках гражданского назначения, испытывать бортовую оптическую навигационную систему от «Калашникова» намерены в зоне проведения специальной военной операции. Причина понятна: именно там система столкнётся со всеми вызовами в виде подавления сигналов спутниковой навигации и наслоения одних сигналов на другие.