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Barash
«Калашников» разработал систему, позволяющую БПЛА работать без спутниковой навигации
И вскоре она будет испытана в реальных боевых условиях.

Хотя беспилотные летательные аппараты (БПЛА) последние несколько лет встречаются в новостях преимущественно в контексте боевых действий, но сугубо мирное применение беспилотников никуда не исчезало. И вот, сегодня концерн «Калашников» отчитался о разработке бортовой оптической навигационной системы, предназначенной для установки в гражданские БПЛА собственного производства концерна.

Оптическая навигационная система будет работать вместе с инерциальной навигационной системой беспилотника, дополняя её и позволяя аппарату действовать в условиях либо полного отсутствия спутниковой системы навигации, либо в условиях её подавления средствами противника. 

Несмотря на то, что речь идёт о беспилотниках гражданского назначения, испытывать бортовую оптическую навигационную систему от «Калашникова» намерены в зоне проведения специальной военной операции. Причина понятна: именно там система столкнётся со всеми вызовами в виде подавления сигналов спутниковой навигации и наслоения одних сигналов на другие.

#технологии #техника #беспилотники #бпла #спутники #навигация #«калашников»
Источник: kalashnikovgroup.ru
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