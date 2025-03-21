Ожидание фанатов серии подходит к завершению.

Отношение к ремастерам, ремейкам и переизданиям игр прошлого у современных геймеров неоднозначное. С одной стороны, налицо желание повторно заработать на уже созданном продукте. С другой стороны, это способ привлечь внимание молодого геймерского поколения к качественным, но технологически устаревшим проектам.

Тем более что речь зачастую идёт действительно о культовых играх своего времени. Так, разработчики из коллектива Nightdive Studios сообщили о том, что графически усовершенствованная версия шутера System Shock 2 выйдет в свет 26 июня. При этом на странице ремастера в Steam указана дата 25 июня.

Согласно описанию ремастера System Shock 2 в сервисе цифровой дистрибуции от Valve, игроков помимо заметно улучшенной графики ждут усовершенствованные модели оружия и персонажей, а также их обновлённые анимации. Упоминается поддержка контроллера, а также поддержка современных мониторов, включая ультраширокоформатные.

Обновлённая версия System Shock 2 посетит все актуальные игровые платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.