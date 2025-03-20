После резкого укрепления началось ожидаемое ослабление.

На этой неделе у российской национальной валюты наблюдается что-то вроде американских горок. Причём «американские» здесь это не только отсылка к известному аттракциону, но и отсылка к телефонному разговору президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

На фоне этого телефонного разговора на биржах и за их пределами были сформированы определённые ожидания, приведшие к укреплению национальной валюты до рекордного с лета 2023 года значения в 81,5 рубля за одну единицу вечнозелёной американской валюты. На следующий после разговора двух президентов день рубль вновь начал ослабевать, и вот, ЦБ РФ установил на завтра новый курс: 84,4 рубля за один доллар США, тем самым ослабев до значения начала текущей недели.

Отметим, что колебания валютных курсов косвенно влияют на общий показатель инфляции, поскольку при всём стремлении к импортозамещению в России полностью отказаться от закупок иностранных товаров всё-таки невозможно.

В этой связи многие аналитики и экономисты считают «золотой серединой» курс доллара, равный примерно 65—75 рублям. При таком соотношении соблюдаются как интересы импортёров, которым выгоден «крепкий» рубль, так и интересы экспортёров, которым выгодна именно «слабая» национальная валюта.