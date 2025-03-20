За период с февраля 2024-го по февраль 2025-го включительно.

Покупка автомобиля в России стремительно переходит из категории необходимости в категорию роскоши. Как сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), за период с февраля 2024 года по февраль 2025 года включительно в России более чем вдвое — на 53,3 % — сократилась выдача автомобильных кредитов.

Если в феврале 2024 года в стране было оформлено 130,1 тысяч автокредитов, то в феврале 2025 года их было оформлено уже всего 60,7 тысяч, причём тенденция, наблюдаемая с сентября 2024 года, позволяет предположить, что снижение либо продолжится, либо, при более благоприятном развитии событий, стабилизируется на текущем значении.

По мнению директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, происходящее связано с введением в прошлом году ограничений в сегменте автомобильного кредитования, а также с ростом утилизационного сбора и повышением процентных ставок по кредитам.

Необходимо также учитывать и естественное падение спроса на автомобили, связанное со значительным сокращением выбора и трудностями с ввозом в страну автомобилей привычных производителей, ведущими к росту цен. В случае с покупкой машины в кредит общая переплата составит ещё больше. Так что нынешнюю ситуацию можно характеризовать как период максимально бережного отношения к уже имеющимся автомобилям, поскольку покупка нового стремительно перестаёт быть доступной.