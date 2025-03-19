Сегодня эту тему поднял спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Последнее время Саудовская Аравия часто фигурирует в сводках международных новостей как государство, принимающее переговорные делегации США, России и Украины. Выбор пал именно на Саудовскую Аравию по той причине, что у Эр-Рияда позитивные отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, и с Киевом, а само королевство активно предлагает услуги посредника при урегулировании украинского кризиса.

То, что Саудовская Аравия может принять и саммит США и России на высшем уровне, допускалось американской администрацией и лично президентом Дональдом Трампом ещё вскоре после его возвращения в Белый дом. Сегодня эту тему затронул спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку, ныне активно курирующий вопрос коммуникации с Москвой, Стив Уиткофф. По словам Уиткоффа, когда настанет время личной встречи Трампа и Путина, в качестве площадки для встречи может быть вновь выбрана Саудовская Аравия.

И вот, вскоре после комментария Уиткоффа мнением по этому поводу поделились в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вариант встречи Путина и Трампа в Саудовской аравии «нельзя исключать», однако пока что данный вопрос не обсуждался и вчера не фигурировал в ходе телефонного разговора двух лидеров.

Необходимо понимать, что личная встреча президентов России и США это пока отдалённая перспектива. Встречи на высшем уровне всегда происходят, когда темы обсуждения глав государств уже выработаны переговорными делегациями. К текущему моменту никаких поводов для личной встречи Путина с Трампом нет. Возможно, они появятся в это воскресенье, 23 марта, после нового раунда переговоров России и США на уровне глав внешнеполитических ведомств.