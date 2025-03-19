Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Barash
В Госдуме предложили давать скидку на транспортный налог соблюдающим ПДД водителям
Идея разумная, но требует массы доработок.

Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения — это залог безопасности и самого водителя, и пассажиров, и окружающих. Чтобы мотивировать граждан не нарушать правила дорожного движения (ПДД), в России применяется метод и кнута, и пряника. Кнутом являются повсеместно устанавливаемые в населённых пунктах и на трассах системы мониторинга дорожной обстановки, а пряником — скидка на оформление полиса ОСАГО за безаварийную езду.

Фракция «Новые люди» в Госдуме России считает, что пряников недостаточно, поэтому выступила с предложением о введении скидки на транспортный налог для тех, кто не нарушают правила дорожного движения.

По первоначальному замыслу, система будет работать так: ни одного нарушения ПДД за календарный год, и автолюбитель получает 50-процентную скидку на уплату транспортного налога. По замыслу авторов инициативы, такая мера поощрения стимулирует водителей быть ещё более аккуратными при управлении транспортными средствами.

Несмотря на то, что идея сугубо положительная, вопрос вызывает её реализация. Хорошо известно, что транспортный налог является одной из статей доходов региональных бюджетов в России, и их фактическое снижение пагубно повлияет на наполняемость казны. Кроме того, подобная система явно требует доработки с разграничением нарушений ПДД по степени тяжести. Наконец, не стоит забывать, что нередки случаи, когда дорожные службы не вносят вовремя изменения в систему мониторинга дорожной обстановки, в результате чего, например, штрафы за превышение скорости людям могут приходить при отсутствии фактической причины снижения скоростного режима. Обжаловать такие штрафы потом — лишняя волокита.

#россия #политика #экономика #автомобили
Источник: tass.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Режиссеры «Мстители: Судный день» подтвердили, что смерть Тони Старка – часть истории Доктора Дума
1
15 марта крупнейшее судно в мире «Panzhou 8» впервые отправилось из Яньтая в Нидерланды
2
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
9
Google запустила первый спутник FireSat для наблюдения за лесными пожарами
+
AMD Ryzen 7 9800X3D вновь продаются по рекомендованной цене в 479 долларов
+
Realme обновит семь смартфонов, наделив их функцией обходной зарядки
2
Новый флагманский SSD Samsung 9100 Pro оказался гораздо производительнее Samsung 990 Pro
5
Созданы металлические листы толщиной в несколько атомов, способные изменить электронику
+
Транспортный проект в Астраханской области завершат в 2028 году, спустя 25 лет
+
Металлические листы толщиной в 100 000 раз тоньше волоса способны преобразить электронику
3
ИИ-ассистент по кодированию отказался писать код и посоветовал пользователю учить программирование
1
NVIDIA выпустила новый драйвер GeForce Game Ready под номером 572.83
1
Nubia выпустила Red Magic Cooler 6 и 6 Air с охлаждением до 44 °C и RGB-подсветкой
2
Intel выпустила XeSS 2 SDK с плагинами Unity и Unreal Engine 4/5
+
Новые RGB-светодиоды от Sony могут со временем вытеснить с рынка технологию OLED
4
«Капитан Америка 4» занял 31-е место по кассовым сборам среди киновселенной Marvel
+
Появились характеристики Poco F7 Pro/Ultra: Snapdragon 8 Gen 3/8 Elite и до 16 ГБ ОЗУ
+
Microsoft предупреждает об окончании поддержки Windows 10 через электронную почту
+
Зеленский потребовал от России согласиться на прекращения огня без условий
35
Rockstar Games раскрыла детали последнего патча для GTA 5 Enhanced - какие ошибки исправлены
1

Популярные статьи

Подсчитываем, во сколько обойдется мощный игровой ПК с GeForce RTX 5070 Ti в марте 2025 года
62
О феноменальной популярности Sony PlayStation 3 в 2025 году
7
Краткий обзор лучших фильмов (субъективно) в жанре "пеплум", 2-я часть
2
Учёные разработали полноценную биогибридную руку, приводимую в движение настоящими мышцами
+
Рисуют ли нейросети обложки для издаваемых в России книг
11
Трамп инициировал крупную военную кампанию против Йемена для ослабления Ирана
6
"Орешник" – ядерный ракетный дробовик российской армии, который перевернул все карты НАТО
7
Что делать, если видеокарта имеет только 8 Гб памяти и не тянет игры, и почему DLSS 4 не лучше FSR 4
+
Pi Network - монета, которую майнили более 5 лет, вышла на биржи. Как получить монеты и продать их
+
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
7

Сейчас обсуждают

just__me
16:46
Куда пропал, балабол? Где же твои бумажные билеты, которые ты бережно хранишь аж с прошлого года?
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Garthar
16:22
Да материалы то есть, тот же титан. Вот только стоить такой самолет будет ну очень дохрена и и билет на него будет чуть дешевле билета на МКС. Сделать можно многое уже сейчас, но все упирается в эконо...
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
salexa
16:07
у него идея фикс= он уже даунито невменяемый
Выбросивший жесткий диск с 7500 биткоинами британец обратился в ЕСПЧ
Cowboy Huggies
15:51
МКПП дешевле в обслуживании и более долговечная чем АКПП. Профессиональные гонщики используют только МКПП.
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
RandomXP
15:50
О, я так же!
ТОП-5 причин, почему механическая коробка передач в 2025 году — это архаизм
star5
15:49
Эти дроны не управляемые, они на авто пилоте летят к цели. Хотя могли дать им и долететь, мол запущены были до договорённости, а значит они не в счёт.
ВС РФ сбили свои летевшие на Украину беспилотники после приказа Путина
just__me
15:49
Да ты только и умеешь, что срать - других талантов у тебя нет. Так где твои билеты? Ты наврал? Ты своему языку не хозяин?
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Апшеронский скакел
15:49
Да, мне cpaть на твои манипуляции, мозгами тебя Господь не наградил
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
just__me
15:47
Как ты быстро слился, дебилоид. Так где ж твои автобусные билеты, которыми ты размахивал? Что, в твоей деревне даже автобуса нет?
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Апшеронский скакел
15:46
Идёшь прямиком на хутор, там свиньям в хлеву пора почистить!
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем