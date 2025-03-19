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Barash
ВС РФ сбили свои летевшие на Украину беспилотники после приказа Путина
Приказ последовал в ходе телефонного разговора Путина и Трампа.

В ходе вчерашнего телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом был обсуждён целый ряд вопросов урегулирования украинского конфликта. Президенты России и США договорились о прекращении нанесения взаимных ударов по энергетическим объектам между РФ и Украиной, и Путин во время разговора даже дал соответствующий приказ вооружённым силам.

Поскольку боевые действия, несмотря на переговоры, не прекращаются, то просто так идущие в их рамках процессы остановить невозможно. В частности, сегодня Минобороны России сообщило, что после приказа Путина российские вооружённые силы сбили свои собственные беспилотники, уже направлявшиеся для нанесения ударов по энергообъектам на Украине. Силами противовоздушной обороны были перехвачены шесть из семи находившихся тогда в полёте БПЛА.

Между тем Украина принимать предложение президента США о взаимном с Россией прекращении ударов по энергетическим объектам не торопится. Так, сегодня российское оборонное ведомство сообщило об осуществлении украинскими вооружёнными силами атаки на энергетический объект в Краснодарском крае, отвечающий за перевалку сырой нефти из железнодорожных цистерн в нефтепровод. В результате атаки на объекте произошёл крупный пожар.

В Минобороны и Кремле это действие вооружённых сил Украины считают попыткой срыва мирного урегулирования, продвигаемого президентом США Дональдом Трампом, и очередной демонстрацией проблем с договороспособностью официального Киева. 

С украинской стороны заявляют, что команды на прекращение ударов по энергообъектам Киев пока не давал, поскольку находится в ожидании комментария президента США о подробностях предлагаемого соглашения.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
Источник: t.me
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