Занимается этим станкостроительный холдинг «СТАН».

Авиастроение не просто так называют отраслью, находящейся на острие прогресса, ведь она «тянет» за собой практически всё: от производства уникальных сплавов и изделий из них до приборостроения и создания программного обеспечения.

Особняком в любом машиностроении стоит станкостроение, и вот, сегодня входящий в состав госкорпорации «Ростех» станкостроительный холдинг «СТАН» сообщил о запуске импортозамещающего производства фрезерных голов ST-03 для авиастроительных станков тяжёлого типа.

Как отметил «СТАН», ранее данные ключевые комплектующие для тяжёлых пятикоординатных портальных авиастроительных станков СК6П200 с числовым программным управлением (ЧПУ) поставлялись из-за рубежа, теперь же их производят в России.

Станки типа СК6П200 позволяют создавать крупные — до 24 метров — детали для нужд авиации, включая детали крыла. Функциональность станков с отечественными фрезерными головами была испытана, и они уже работают на машиностроительных предприятиях.

Необходимо отметить, что импортозамещение как идея должно начинаться именно со станкостроения, ведь именно создание средств производства обеспечивает технологическую независимость государства; всё остальное — наживное и решаемое. Пока что полное обеспечение российских предприятий отечественными средствами производства — это далёкое будущее, но важно, что процесс идёт, причём весьма успешно и быстро, учитывая обстоятельства.