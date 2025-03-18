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Barash
Минфин США: Трамп поручил пересмотреть санкционную политику страны
Нынешние ограничения негативно влияют на статус доллара как резервной валюты, считает министр финансов США.

На протяжении десятилетий экономическое положение США и Запада в целом было доминирующим в мире, поэтому отрезание того или иного государства от западных рынков считалось, по сути, его экономической изоляцией. Значительная часть западных политических элит осталась в том периоде, не желая признавать изменившегося положения дел в мировой геополитике и экономике, и именно эта часть элит продвигала постоянные ограничения/санкции в отношении других стран. 

За последние тридцать лет на планете появились новые центры экономического развития, колоссальные рынки сбыта товаров, способные «переварить» любые объёмы любых товаров, и новая администрация Соединённых Штатов, по всей видимости, это осознаёт.

По крайней мере, такой вывод можно сделать из сегодняшнего комментария министра финансов США Скотта Бессента телеканалу Fox Business, в котором он заявил, что президент Дональд Трамп поручил Минфину США пересмотреть американскую санкционную политику. Нынешняя политика с «ленивыми санкциями», добавил Бессент, приводит к ослаблению статуса доллара как резервной валюты по причине ухода многих стран от его использования. Вместо этого США сосредоточатся на «действенных санкциях».

Необходимо понимать, что доллар и возможность постоянно брать его у самих себя и у других стран в долг — это главный американский товар, поэтому обеспокоенность ослаблением его роли в мировой экономике вполне естественна. Является ли данный процесс обратимым, впрочем, вопрос открытый. Многое будет зависеть от дальнейшей политики администрации Трампа и того, кто через четыре года сменит его на посту главы американского государства.

#сша #политика #финансы #экономика #санкции #дедолларизация
Источник: tass.ru
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